Тюменские врачи помогают пациентам с диабетом сбросить лишний вес

Более 150 пациентов, многие из которых страдают диабетом, получили медицинскую помощь в центре хирургического лечения ожирения и метаболических нарушений на базе МСЧ "Нефтяник" в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе МСЧ "Нефтяник", на базе центра проводится четыре вида бариатрических операций, направленных на регуляцию обмена веществ в организме. Каждое из хирургических вмешательств имеет свои технические особенности, что позволяет использовать индивидуальный подход к каждому пациенту.

Операции делают три хирурга: профессор Казбек Аутлев, Алексей Дмитриев и Эмиль Яхяев, которые на регулярной основе повышают квалификацию, следуя мировым тенденциям.

По словам ведущего хирурга центра Алексея Дмитриева, в среднем каждый пациент теряет около 30-40 кг за первый год после операции. А все вместе за 14 месяцев пациенты потеряли более трех тонн лишнего веса. Самой тяжелой пациенткой была молодая женщина, масса тела которой составляла 260 кг.

В планах развития центра хирургического лечения ожирения - создание комплексного подхода. Ведется разработка программы реабилитации в послеоперационном периоде. На базе поликлиники МСЧ "Нефтяник" пациенты смогут получать консультацию диетолога, эндокринолога и психолога. Если нет противопоказаний, к команде может подключиться фитнес-тренер.