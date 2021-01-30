Врачи рекомендуют тюменцам не злоупотреблять с приемом обезболивающих

При возникновении тех или иных болей многие тюменцы пьют обезболивающие препараты, порой не консультируясь с врачом и не контролируя полученную дозу. По словам врачей, прием анальгетиков сверх "нормы" может привести к негативным последствиям, в первую очередь, касаемо ЖКТ.

Как рассказала врач-терапевт Евгения Фисенко, принимать обезболивающее можно лишь после тщательного изучения инструкции – показаний, дозировки и т.д. Не стоит превышать одноразовую и суточную дозы, при этом важно помнить, что рекомендации рассчитаны на человека со средним весом, около 70 кг. Если вес меньше или больше, это нужно также учитывать.

Всего в месяц не желательно выпивать более 10-15 таблеток. Если в течение нескольких дней головную или боль в спине приходится "глушить" таблетками, и выпивать по два лекарства ежедневно, то это явный сигнал о необходимости визита к врачу.

Только специалист поможет установить причину болей, подберет терапию, заменяющую нестероидные противовоспалительные препараты и другое лечение. Если сложно точно сказать, как часто принимаются обезболивающее, лучше отмечать каждый прием в календаре в течение 30 дней и проанализировать результат, пишет "АиФ - Западная Сибирь".