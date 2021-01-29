В Тюмени проходит конкурс детской рукописной книги

В детской библиотеке имени Константина Лагунова проходит конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Это региональный этап XXIV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера".
В конкурсе могут участвовать семьи, детские организации и коллективы. Возраст участников — от 5 лет до 21 года.
Номинации конкурса:
— "Вдохновленные звездным небом" (к 60-летию первого полета человека в космос);
— "В капле воды отражается мир" (в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане и интересах устойчивого развития);
— "По страницам и по странам" (творчество детских зарубежных писателей-юбиляров: Роальд Даль, Сельма Лагерлеф, Свен Нурдквист, Маркус Маялуома, Памела Трэверс, Карло Коллоди);
— "Прогулки по Тюмени";
— "Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова".
Конкурс проводится по 19 февраля 2021 года. Попробовать себя в роли создателя книги может любой желающий на мастер-классах "Делаем книгу сами", которые проводят сотрудники библиотеки в школах Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru