В Тюмени проходит конкурс детской рукописной книги

В детской библиотеке имени Константина Лагунова проходит конкурс детской рукописной книги "Солнечные страницы детства". Это региональный этап XXIV Международного конкурса детской рукописной книги "Все краски Севера".

В конкурсе могут участвовать семьи, детские организации и коллективы. Возраст участников — от 5 лет до 21 года.

Номинации конкурса:

— "Вдохновленные звездным небом" (к 60-летию первого полета человека в космос);

— "В капле воды отражается мир" (в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане и интересах устойчивого развития);

— "По страницам и по странам" (творчество детских зарубежных писателей-юбиляров: Роальд Даль, Сельма Лагерлеф, Свен Нурдквист, Маркус Маялуома, Памела Трэверс, Карло Коллоди);

— "Прогулки по Тюмени";

— "Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова".

Конкурс проводится по 19 февраля 2021 года. Попробовать себя в роли создателя книги может любой желающий на мастер-классах "Делаем книгу сами", которые проводят сотрудники библиотеки в школах Тюмени.