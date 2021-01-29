Тюменский "Зимний бардовский фестиваль" запланирован на лето

В связи с эпидемиологической ситуацией и режимом действующих ограничений "Зимний бардовский фестиваль" в Тюмени, на который ежегодно в феврале съезжались любители авторской песни, состоится летом.
"Зимний бардовский" пройдет с 12 по 14 июня, это даст возможность провести его на открытой площадке. Местом проведения станет самая оживленная часть тюменской набережной — в районе "Конторы пароходства". Здесь будет установлена сцена с видеоэкраном", — рассказал исполнительный директор "Зимнего бардовского в Тюмени" им. Николая Старченкова Сергей Ломакин.
По традиции гостями фестиваля станут известные авторы-исполнители и музыканты, лауреаты Грушинского фестиваля разных лет.
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