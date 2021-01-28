Двух тюменцев задержали за серию краж из торговых центров

Несколько дней назад в полицию Тюмени поступило несколько заявлений о кражах вещей и обуви из магазинов спортивных товаров в торговых центрах.

По подозрению в кражах были задержаны 32-летний тюменец и его 30-летний приятель. Мужчины приходили в магазины, где в примерочных срезали с вещей магнитные чипы и выносили одежду без оплаты.

Полиция установила причастность тюменцев к пяти преступным эпизодам, украденное имущество было изъято. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".