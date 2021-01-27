В ГИБДД рассказали о самом аварийном дне недели и наиболее опасных участках

В 2020 году в Тюмени произошло 1354 ДТП. В авариях них погибли 36 человек, 1971 человек ранен.

Самым аварийным днем недели стала пятница, ранее был понедельник. Самое аварийное время — с 18 до 20 часов. Самый аварийный месяц — июль, в этом месяце произошло каждое восьмое ДТП. Об этом рассказала Госавтоинспекция Тюменской области.

Пять основных причин дорожных аварий — это несоблюдение очередности проезда перекрестков (392 ДТП), превышение установленной скорости (149 ДТП) и несоответствие скорости конкретным условиям (146 ДТП), неправильный выбор дистанции ( 179 ДТП), нарушение правил проезда пешеходных переходов (95 ДТП), управление транспортом в состоянии опьянения (71 ДТП).

Самым аварийным В Тюмени стала окружная дорога с 1-го по 9-й километр (от пересечения с улицей Мельникайте до перекрестка с улицей Авторемонтной). Здесь произошло 31 ДТП, погиб один человек, ранены 40 человек.

На этом участке произошло 19 столкновений автомобилей, 6 наездов на пешеходов, 5 наездов на препятствие, по одному ДТП таких видов, как опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, падение пассажира. Основная причина ДТП – превышение или неправильный выбор скорости.

В связи с наличием колеи на участках этой дороги здесь действует ограничение скорости от 40 до 70 километров в час. Это самая загруженная автомагистраль города.

12 ДТП произошло на улице Профсоюзной, 1, в них ранены 19 человек. На городской комиссии по обеспечению безопасности движения принято решение о ликвидации разворота у ТЦ "Окей" со стороны улицы Алебашевской, разворот автомобилисты будут совершать на пересечении с улицей Профсоюзной, что позволит снизить аварийность на этом участке и ликвидировать место концентрации ДТП.

8 ДТП, в которых пострадали 15 человек, произошло на улице Максима Горького, 44 и 45, это поворот у ТРЦ "Гудвин".

Причина большинства ДТП здесь — нарушение очередности проезда.

Организация дорожного движения на перекрестке рассматривалась на комиссии по безопасности дорожного движения Центрального административного округа Тюмени, в результате изменен режим работы светофора – теперь здесь задержка сигналов, что позволяет автомобилистам безаварийно повернуть с улицы Республики в проезд у ТРЦ "Гудвин", сообщает ГИБДД.