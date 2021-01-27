Тюменские поисковики приглашают на онлайн-экскурсию о блокаде Ленинграда

Фото предоставлено Областным поисковым центром

Сегодня, 27 января, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, Музей истории поискового движения Тюменской области проведет онлайн-экскурсию "Непокоренный Ленинград".

Поисковики расскажут об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны — блокаде северной столицы и безмерному подвигу ленинградцев. На экскурсии представлены экспонаты, найденные в полевых поисковых экспедициях на местах кровопролитных сражений за освобождение Ленинграда. Также у участников экскурсии будет возможность проверить свои знания по истории блокады Ленинграда, ответив на вопросы викторины.

Онлайн-экскурсия начнется в 18:00 на официальных страницах ТРОО "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" в социальных сетях "Вконтакте" и Инстаграм.