Тюменские поисковики приглашают на онлайн-экскурсию о блокаде Ленинграда

11:22 27 января 2021
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Фото предоставлено Областным поисковым центром

Сегодня, 27 января, в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, Музей истории поискового движения Тюменской области проведет онлайн-экскурсию "Непокоренный Ленинград".

Поисковики расскажут об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны — блокаде северной столицы и безмерному подвигу ленинградцев. На экскурсии представлены экспонаты, найденные в полевых поисковых экспедициях на местах кровопролитных сражений за освобождение Ленинграда. Также у участников экскурсии будет возможность проверить свои знания по истории блокады Ленинграда, ответив на вопросы викторины.

Онлайн-экскурсия начнется в 18:00 на официальных страницах ТРОО "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" в социальных сетях "Вконтакте" и Инстаграм.

Теги: история , поисковики
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