В Тюменской области зарегистрировано 53 случая бешенства

В 2020 году на территории Тюменской области выявлено 53 случая бешенства животных. Заболевание выявлено у енотовидных собак, крупного рогатого скота, лошади, кошек и волка.

Установлены ограничительные мероприятия в 49 населенных пунктах, расположенных в Казанском, Сладковском, Тобольском, Нижнетавдинском, Юргинском и других районах Тюменской области.

Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся абсолютной летальностью (смертью). Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с больными животными в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

Вирус, попав в организм, проникает в спинной и головной мозг вызывая тяжелые поражения центральной нервной системы. Клинические признаки болезни: изменение голоса; судороги, параличи; слюнотечение; светобоязнь; нехарактерное поведение (агрессивность или ласковость); выпадение третьего века; поедание несъедобных предметов; нападение на объекты неживой природы.

В случае проявления клинических признаков бешенства у домашних животных и диких плотоядных необходимо сообщить в ближайшую государственную ветеринарную службу.