Тюменцам следует знать правила поведения при ДТП с дикими животными

Более 200 ДТП с наездами на диких животных произошло в 2020 году на дорогах Тюменской области. В Госавтоинспекции напоминают, что об аварии нужно обязательно сообщать в единую службу спасения 112, а вот забирать с собой тушу зверя нельзя.

Как сообщили в Госохотдепартаменте региона, автодороги в лесных массивах часто пересекают мути миграции диких зверей. В поисках нового места жительства лоси могут выбегать на дорогу. Поэтому водителям следует соблюдать скоростной режим, особенно в зоне действия знака "Дикие животные". Осторожность важно соблюдать и на других дорогах, расположенных рядом с лесом, особенно в темное время суток. Увидев дикое животное на дороге или обочине, сбросьте скорость и позвольте зверю покинуть трассу. После того, как дикое животное отошло в сторону, не жмите сразу "на газ", ведь испуганный зверь может вернуться на дорогу.

Ни в коем случае нельзя подходить к сбитому животному, а также предпринимать попытки скрыться с места происшествия: это может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Сообщите о случившемся в свою страховую компанию, установите на месте столкновения аварийный знак, и сделайте фотосъемку места. Пострадавшее в ДТП животное забирать нельзя – это равносильно незаконной охоте, пишет "Тюменская область сегодня".