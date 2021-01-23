Во время сильных морозов тюменцам следует позаботиться о своем здоровье

В эти выходные на юге Тюменской области ожидаются аномально низкие температуры. При такой погоде легко переохладиться или даже получить обморожение, поэтому тюменцам советуют соблюдать простые меры предосторожности.

Как сообщили специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии, необходимо правильно выбрать одежду для выхода на улицу. Носить следует многослойную и свободную одежду, которая не мешает циркуляции крови. Прослойки воздуха между сломи одежды будут удерживать тепло. Также отличный вариант – термобелье.

Не стоит долго оставаться на улице во время сильных морозов. Перед долгим пребыванием на свежем воздухе нужно обязательно плотно покушать, потому что калорийная пища даст организму энергию для поддержания нужной температуры тела. Нельзя выходить на холод без варежек, шапки или шарфа. Варежки лучше выбирать мехом внутри. Перчатки при своей практичности, увы, от тюменских морозов почти не спасают, пишет "Тюменская область сегодня".

Если чувствуете симптомы замерзания, то скорее заходите в любое теплое место: магазин, кафе или подъезд. Отогрейте уязвимые для обморожения месте - нос, щеки, уши или пальцы рук.