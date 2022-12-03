Специалист дал советы, как выжить в лесу в мороз

Начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня", каких правил нужно придерживаться, чтобы выжить в мороз в лесу.

Без особой надобности и подготовки зимой в лес лучше не выходить. Если вы отправились на прогулку — ходите по протоптанным тропинкам. В противном случае, отправляйтесь назад по своим следам или лыжне снегохода.

В первую очередь, сообщите близким куда направляетесь и когда вернетесь обратно. Важно и полностью зарядить телефон. Если в лесу будет сеть — позвоните в экстренные службы.

При поездке в лес на машине, лучше всего взять с собой комплект теплых вещей, сменная обувь, запас топлива и запчасти (свечи зажигания, ключи и т. д.), еда и продукты (в расчете на то, сколько вы предполагаете находится на природе + 10%), несколько комплектов спичек, зажигалок, горелок, нож.

Для разведения костра ищите сухие ветки и мох. И ни в коем случае не пейте холодную воду и не ешьте снег – так ваша температура тела может понизиться.