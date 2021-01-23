Во время работы на улице тюменцам следует принять меры безопасности

Роспотребнадзор рекомендует тюменцам, работающим на открытом воздухе, соблюдать меры безопасности, особенно во время сильных морозов.

Работодатели обязаны строго следить за тем, сколько времени сотрудник находится на холоде. Работники должны иметь доступ в пункты подогрева, где температура воздуха поддерживается на уровне 21 - 25 °C. Помещение также необходимо оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температуру которых следует держать в диапазоне 35 - 40 °C, сообщили в управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

Стоит отметить, что работа в закрытых неотапливаемых помещениях приравнивается к работе на открытом воздухе без ветра. Сотрудники, которым приходится находиться в морозы на улице, не должны иметь медицинских противопоказаний для труда при минусовых температурах и знать о потенциальной опасности воздействия холода на организм человека. Более того, работодатель обязан снабдить подчиненных средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты от холода, в том числе защитными кремами, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

В обеденный перерыв работника необходимо обеспечить горячим питанием. После еды нужно подождать минимум 10 минут, прежде чем выходить на мороз.