Уватский район благополучно пережил морозную погоду

Все службы Уватского района отработали в штатном режиме. - Для коммунальных служб такие сильные морозы всегда большое испытание на прочность, - говорит руководитель муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков. - И здесь очень важна предварительная работа, которую мы делаем, готовясь к зиме. В частности, углубляем сети водоснабжения ниже линии промерзания, готовим котельные, обеспечиваем их топливом, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Немногочисленные аварийные ситуации мы старались исправлять в нормативные сроки. По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова все котельные справились с нагрузкой: "Морозы пережили без серьезных аварий. Были организованы круглосуточные дежурства. Да, не обошлось без промерзания на водопроводных сетях, но наши коммунальные службы в лице "Туртасского КП" оперативно реагировали на происшествия.

20 декабря мы организуем прямой эфир, когда у жителей и гостей района будет возможность задать интересующие вопросы. Поговорим о том, чего удалось достичь за год и о планах на ближайшее будущее".