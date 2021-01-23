Школьники из Тюменского района завоевали награду Минсельхоза

Ученики Мальковской школы Тюменского района стали финалистами федерального этапа конкурса "Юннат-2020", который проходил в рамках Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи "Земле – жить!" и XXII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, школе вручили бронзовую медаль выставки и диплом Министерства сельского хозяйства РФ за внедрение инновационных программ, проектных разработок, цифровых технологий в области сельского хозяйства, агроэкологии, направленных на профессиональное самоопределение детей и молодежи.

На выставке под руководством педагога Николая Попова тюменские школьники презентовали проект, обобщающий работу научно-исследовательского объединения "Конструкторское бюро Мальковское", а также программу развития агроэкологического обучения. Ребята ведут активную опытную работу на экспериментальных площадках, при этом каждый участник объединения развивается по индивидуальному образовательному маршруту.

Юные исследователи изучают агроэкономику, кормопроизводство, интересуются переработкой биоразлагаемого мусора. Результаты деятельности "Конструкторского бюро" показывают, что на базе сельской школы в условиях ограниченной материально-технической базы можно организовать достойное агроэкологическое обучение и увлечь ребят востребованными на селе профессиями.