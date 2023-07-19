Областной День поля в этом году принимает Голышмановский городской округ

Областной "День поля-2023" состоится 10 августа в Голышмановском городском округе, департамент АПК ТО приглашает всех причастных и обещает, что будет интересно.

"Традиционное региональное сельскохозяйственное мероприятие в этом году пройдет на территории ООО "Тюменские молочные фермы". Специалистов и гостей мероприятия ждет весьма насыщенная программа: полевая демонстрация техники в работе и осмотр статической экспозиции сельскохозяйственной техники, работа круглых столов и демонстрационных показов технологических операций, работа выставки поставщиков сельскохозяйственного оборудования и средств защиты растений", - отмечается в сообщении.

Организатор также отмечают, что "День поля" - отличная база для коммуникаций, которые способствуют р продвижению инновационных проектов и новых технологий в сельскохозяйственном производстве, налаживанию деловых связей между предприятиями и инвесторами.