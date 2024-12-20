Виктор Рейн: АПК Тюменской области демонстрирует устойчивый рост

Фото с сайта Тюменской областной Думы

Аграрный сектор Тюменской области показывает позитивную динамику, демонстрируя устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции. По данным Росстата, за девять месяцев 2024 года хозяйствами всех категорий произведено продукции на сумму 87,6 млрд рублей, что на 8,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Депутат Тюменской областной Думы, координатор партийного проекта "Единой России" "Российское село" в Тюменской области Виктор Рейн прокомментировал предварительные итоги сферы АПК: "Полученные данные свидетельствуют об эффективной работе аграриев региона и реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Важно отметить, что рост наблюдается не только в объёмах производства, но и в продуктивности. Это результат целенаправленной работы по модернизации сельскохозяйственного производства и внедрения современных технологий".

Так, отрасль животноводства сохранила объемы производства основных видов продукции на уровне прошлого года, демонстрируя при этом повышение продуктивности: продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях выросла на 3,4%, достигнув 6458 кг молока за 9 месяцев. Яйценоскость одной курицы-несушки составила 255 яиц.

Регион занимает лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по производству молока, скота и птицы, а также яиц в расчете на душу населения. Положительная динамика наблюдается в пищевой и перерабатывающей промышленности: за 10 месяцев 2024 года индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 107,3%. На юге области отмечен рост производства молока, сливок, творога и кисломолочных продуктов.

За 10 месяцев 2024 года наблюдалось снижение производства сливочного масла на предприятиях Тюменской области из-за переориентации высокожирных сливок на производство сметаны и питьевых сливок – более высокомаржинальных продуктов.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса региона продолжает активно развиваться. В 2024 году 270 сельхозтоваропроизводителей получили субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе из областного и федерального бюджетов для частичного возмещения затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг. На 2025 год запланировано выделение 3,7 млрд рублей, из которых 3,4 млрд рублей – средства регионального бюджета, и 300 млн рублей – федеральные средства.

С 2020 по 2024 годы в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Департамент АПК Тюменской области реализовал ряд важных проектов. Это социальные выплаты сельским жителям на строительство и приобретение жилья, возмещение затрат на прохождение студентами практики в сельских территориях, а также проекты по благоустройству.

Виктор Рейн подчеркнул значимость системного подхода к развитию села: "Успех аграрного сектора напрямую связан с комплексной работой по улучшению жизни на селе. Это и решение кадровых вопросов, и повышение уровня жизни, и создание комфортных условий для проживания. Только комплексный подход способен сделать жизнь в сельской местности привлекательной для молодых специалистов и семей. Важно создавать не только условия для работы, но и для комфортной жизни, чтобы село процветало, привлекая новых жителей и сохраняя традиционные ценности".