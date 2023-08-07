Сотрудники компании "Золотые луга" получили благодарности Министерства сельского хозяйства РФ

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Около 1000 сотрудников работают в компании "Золотые луга" - одного из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Они ответственно и с душой относятся к своему делу, производят полезные и качественные продукты, трудятся на благо и села, и страны. Их вклад высоко ценят не только в регионе, но и на уровне страны.

Семь работников АО "Золотые луга" были отмечены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Им вручили благодарности и почетные грамоты от ведомства.

Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса награждены: главный технолог Татьяна Статьёва, заместитель начальника лаборатории Валентина Петрова, начальник лаборатории Алёна Пинигина и директор Ситниковского молочного комбината - филиала АО "Золотые луга" Александр Велижанин.

Благодарность за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса получили механик группы ремонта автотранспорта Евгений Горлатов, экономист финансово-экономического отдела Елена Шукис, начальник сырьевого отдела Владимир Чемакин.

"Сотрудники, удостоенные министерских наград, уже много лет работают на нашем предприятии – некоторые даже более 20 лет. Компания высоко ценит это, активно поддерживает своих работников, обеспечивая не только комфортные условия труда, но и дружелюбную атмосферу, мотивирует и поощряет. У нас сплоченный и активный коллектив, каждый с полной отдачей вносит свой вклад в общее дело, развивается и способствует развитию всей компании", - отмечает директор Ситниковского молочного комбината - филиала АО "Золотые луга" Александр Велижанин.

Примечательно, что сам Александр Велижанин связал с "Ситниковским" комбинатом всю свою жизнь. Здесь работали его бабушка и дедушка, семья жила в доме напротив завода. Когда окончил институт, пошел работать сюда микробиологом в производственной лаборатории, потом - сменным мастером цеха цельномолочной продукции. Десять лет руководил творожным цехом, а сейчас занимает пост директора филиала.

В 2022 году Ситниковский молочный комбинат – одно из старейших предприятий Тюменской области – отметил 90-летний юбилей. 1 марта 1932 года состоялась первая варка сгущённого молока, которое впоследствии стало известным на весь мир. Спустя десятилетия завод вошёл в АО "Золотые луга" и совместил в себе многолетние традиции, современные технологии и неизменную любовь коллектива к своему делу.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.