Моор: каждый третий инвестпроект Тюменской области реализуется в АПК

Агропромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики Тюменской области,в нем реализуется каждый третий инвестиционный проект региона, заявил губернатор Моор на торжественной церемонии награждения победителей по итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства.

"Каждый третий инвестиционный проект в Тюменской области реализуется в сфере сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс – главный работодатель для жителей сельских территорий. Основа такого поступательного развития закладывалась многими поколениями сельских тружеников. Их опыт, помноженный на достижения современности, дает нам уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул Александр Моор.

Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей, отметил глава региона.

По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет 1 миллион 542 тысячи тонн, картофеля – 205 тысяч тонн, овощей – свыше 44,6 тысячи тонн. По итогам девяти месяцев текущего года занимает лидерские позиции в УФО по производству молока, яиц и мяса, а также первое место по выращиванию рыбы.

Тюменская область – на первом месте среди регионов России со средним объемом экономики АПК по развитию экспортного потенциала. Тюменские молоко, сливки, спирт, глютен, лизин, картофель, рапсовое масло поставляются в 15 стран мира.

"Уверен, что вместе с вами мы будем и дальше создавать условия для комфортной жизни на селе, развития агропромышленного комплекса области и закрепления за ним статуса современного, технологичного и конкурентоспособного сектора экономики. Спасибо вам за преданность своему делу, добросовестный труд и любовь к родной земле", – обратился к тюменским аграриям Александр Моор.