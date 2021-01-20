"ЭР-Телеком" реализует проект Россия в видео-онлайн

Фото: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ru" и "Дом.ru Бизнес") создало портал с обзорными видеокамерами – "Россия в видео-онлайн". Всего будет установлено более 90 обзорных камер в 43 городах России – от Владивостока до Калининграда. У

же сегодня можно перейти по ссылке и в режиме реального времени посмотреть идет ли снег на Невском в Санкт-Петербурге, заглянуть в Царевококшайский кремль в Йошкар-Оле, виртуально пройтись по Спортивной набережной Воронежа, увидеть Родину-мать в Волгограде, оценить подсветку стадионов в Калининграде и Казани, любоваться закатами, наблюдать за потоками на главных улицах или огнями ночных городов. Трансляция доступна круглосуточно.

Камеры облачного видеонаблюдения расположены в местах, где открывается вид на город с достопримечательностями, историческими памятниками. В рамках проекта оператор установил профессиональное оборудование – поворотные видеокамеры уличного наблюдения, они выдерживают суровые погодные условия, в том числе температуру до – 40 градусов, способны передавать панорамный вид и перспективу города с высоты птичьего полета. Работают в режиме патрулирования.

"ЭР-Телеком" (ТМ "Дом.ru Бизнес") организовал портал на базе облачной услуги "Видеонаблюдение для бизнеса". Интеллектуальная платформа для удаленного видеоконтроля и хранения архива объединяет в себе неограниченное количество ip-камер, регистраторов и других устройств. Решением пользуется госсектор и бизнес любого масштаба: от небольших офисов и магазинчиков до крупных торговых сетей и банков с сетью филиалов федерального уровня, промышленных предприятий и складов. С помощью видеонаблюдения можно на расстоянии контролировать производство, безопасность на объектах, качество обслуживания клиентов, наблюдать за имуществом и т.п. Управляется через Личный кабинет на сайте или через мобильное приложение.

Компания имеет большой опыт в реализации различных цифровых проектов в масштабах страны, проектов облачного видеонаблюдения и публичных трансляций в частности. "Россия в видео-онлайн" подтверждает компетенции и возможности оператора (ресурсы, технологии, оборудование).

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily в корпоративном секторе "ЭР-Телеком" (ТМ "Дом.ru Бизнес") занимает второе место на рынке видеонаблюдения России. Кроме того, в исследовании отмечается, что наша страна по числу установленных камер видеонаблюдения находится на третьем месте в мире, уступив только Китаю и США. Большая часть российских камер, 58,7%, установлены коммерческими организациями для предотвращения краж, обеспечения безопасности и т.д. Еще 32,8% камер поставлены по государственным контрактам – в школах, госучреждениях, на дорогах, в больницах и др..