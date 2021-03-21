С нарушениями ПДД и преступностью в Тюменской области помогают бороться камеры

Более 1 млн нарушений ПДД зафиксировали камеры в Тюменской области. Система "Безопасный город" помогла раскрыть 70 преступлений, а количество ДТП удалось сократить на 17%.

Как сообщил начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец, число пострадавших в авариях уменьшилось на 13%, пострадавших несовершеннолетних – на 17%. Меньше стало и зарегистрированных преступлений. Снижение объясняется в том числе внедрением современных информационных технологий и технических средств контроля.

Для контроля скорости движения установлено 90 камер фото- и видеофиксации. Всего за 2020 год камерами и патрулями выявлено более 1 млн 158 тысяч административных правонарушений, в том числе более 1 млн – в сфере безопасности дорожного движения. 16 тысяч - в сфере миграционного законодательства, 4 тысячи – связанных с мелким хулиганством. Общая сумма наложенных штрафов составила практически 750 млн рублей. Взыскано почти 600 млн рублей, пишет "Вслух.ру".

В населенных пунктах региона в рамках проекта "Безопасный город" установлено 3 тыс. 700 камер. С помощью них удалось выявить почти 500 административных правонарушений. Установлено 292 разыскиваемого лица.