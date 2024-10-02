На тюменских дорогах поставили дополнительные видеокамеры для фиксации нарушений

Новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Тюменской области. Заключен контракт между ГКУ ТО УАД и ПАО "Ростелеком", в рамках которого будет установлено 30 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных комплекса в аварийно-опасных местах, сообщает областная ГАИ.

В регионе появятся 60 опор с антивандальными боксами, которые обеспечат защиту оборудования. Камеры будут круглосуточно отслеживать такие нарушения, как превышение установленного скоростного режима, использование ремней безопасности и наличие рабочего освещения фар. Съемка будет производиться на участках, согласованных с региональной Госавтоинспекцией.

Информация с комплексов будет передаваться в систему предупреждения о нарушениях "Паутина" посредством специального канала связи, что обеспечит высокую оперативность реагирования на правонарушения.