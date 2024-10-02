Выставку о писателе Лагунове открыли в Тюмени

Экспозиция, посвященная писателю Константину Лагунову, открыта на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени.

Выставку, которая раскрывает многогранность талантов мастера художественного слова не только как писателя, но и как историка, публициста, педагога, подготовили сотрудники областной научной библиотеки.

Тюменцы могут увидеть фотографии, в том числе редкие. Так же все желающие могут принять участие в интерактивной викторине "Белый Пёс Синий Хвост задает вопрос", отсканировав QR-код со стенда.

Выставка будет работать до 31 октября.