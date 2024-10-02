Выставку о писателе Лагунове открыли в Тюмени

17:04 02 октября 2024
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Экспозиция, посвященная писателю Константину Лагунову, открыта на пешеходной улице Дзержинского  в Тюмени. 

Выставку, которая раскрывает многогранность талантов мастера художественного слова не только как писателя, но и как историка, публициста, педагога, подготовили сотрудники областной научной библиотеки.

 Тюменцы могут увидеть фотографии, в том числе редкие. Так же все желающие могут принять участие в интерактивной викторине "Белый Пёс Синий Хвост задает вопрос", отсканировав QR-код со стенда. 

 Выставка будет работать до 31 октября.

 

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