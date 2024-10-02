Полиция в Тюменской области изъяла из тайников около 3 кг наркотиков

Сотрудники УНК УМВД России по Тюменской области пресекли сбыт почти 3 килограммов наркотических средств, по делу арестован один человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Оперативники установили, что молодой человек приобретал оптовые партии наркотиков через мессенджер, расфасовывал их на мелкооптовые закладки и размещал в тайниках. Информация о местах бесконтактного сбыта передавалась злоумышленнику по телефону от неустановленного лица.

Сначала оперативники в присутствии понятых обнаружили в лесу схрон и изъяли оттуда белый порошок. Согласно результатам экспертизы, это N-метилэфедрон массой около 500 граммов. Ещё девять закладок, организованных подозреваемым, сотрудники полиции нашли на территории Тюменской области. По предварительным данным, общий вес изъятой "синтетики" - около 3 килограммов.

Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован.