В Тюмени завершился конкурс "Мастер года", следующим его примет Курск

В Тюмени подвели итоги Всероссийского конкурса преподавателей среднего профессионального образования "Мастер года -2024", его абсолютным победителем стал представитель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев.

Награду победителю вручил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Он отметил, что это достойный серьезный результат:

Отрадно, что этого результата добился замечательный специалист, педагог именно из Курской области. Несмотря на все те события, которые сейчас переживает Курская земля, вся наша страна, мы все болеем, все сопереживаем, но тем не менее курская система образования показала свою эффективность, и даже в это непростое время она работает, И вот тому настоящий пример в лице нашего сегодняшнего победителя.

"В прошлом году нам выпала честь организовать площадку проведения финального этапа "Мастера года" в столице региона. Этот конкурс демонстрирует лучшие примеры педагогического мастерства. Раскрывает потенциал системы среднего профессионального образования и поддерживает престиж профессии педагога. Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики – абсолютно правильный. "Мастер года" – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и нашей страны. Спасибо организаторам и участникам!" - прокомментировал событие губернатор Тюменской области Александр Моор.