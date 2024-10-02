Тюменские дети могут проявить свои таланты в конкурсе про охрану труда

Для самых творческих и юных жителей региона стартовалседьмой ежегодный конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей". Ежегодно в конкурсе принимают участие более 1500 жителей области.

Цель конкурса - привлечение внимания общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

В рамках проведения Года семьи в конкурсе объявлена дополнительная номинация: "Береги себя - дома ждет тебя семья!" Участниками конкурса могут быть дети, проживающие в Тюменской области, в следующихвозрастных категориях:

- от 7 до 9 лет (включительно);

- от 10 до 15 лет (включительно).

Желающие принять участие в конкурсе должны направитьсвои работы до 15 декабря в администрациимуниципальных районов и городских округов Тюменской области, на территории которых они проживают.

На конкурс принимаются детские работы, выполненные на любом материале (ватман, картон, холст) форматов А4, А3, в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки) без рамок и ламинирования.

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5 см х 10 см, на которой указаны название работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст, населенный пункт, в котором проживает автор работы.

Конкурсная комиссия подведет итоги до 30 января 2025года. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными подарками, педагоги — благодарственными письмами, участники — сертификатами.