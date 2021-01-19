Тюменские школьники участвуют в "Больших вызовах", лучшие получат бесплатные путевки в "Сириус"

Тюменские школьники могут получить бесплатную путевку в Образовательный центр "Сириус". Для этого им нужно проявить себя во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".

Для участия в конкурсе желающим нужно придумать, создать и представить актуальную разработку по одному из 12 направлений, напрямую связанными со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. Получить консультацию и уточнить информацию можно в личных сообщениях группы центра "Новое поколение".

Первые заявки на конкурс "Большие вызовы" из Тюменской области уже поступили. Их подали ученики тюменских школ №№ 26, 40, 94, гимназии №16, ишимских школ №№ 2 и 8 и нескольких школ Упоровского района. Если работы пройдут отборочный тур, ребят пригласят в следующий этап конкурса.

Попробовать свои силы и подать заявку на участие в конкурсе до 28 февраля 2021 года может каждый на сайте большиевызовы72.рф.

В 2019 году тюменец Илья Султанов, ученик гимназии №49, стал одним из победителей "Больших вызовов". На суд жюри он представил проект провода, который проводит электричество с минимальными потерями. Эксперты высоко оценили работу тюменца и направили ему приглашение на образовательную смену в "Сириус".

"После этого я осознал, что если чего-то очень хотеть и идти к этому, усердно трудиться, то это обязательно исполнится. Я понял, что любые вызовы, с которыми мы сталкиваемся, делают нас сильнее и помогают развиваться. Теперь мой девиз: нет ничего невозможного. А вообще, большой плюс "Больших вызовов" в том, что на этапах конкурса всему учат: как создавать проект, как презентовать его. На других похожих конкурсах участники в основном выступают с готовым проектом", – делится гимназист.

Победители и призеры "Больших вызовов" развивают школьное научное сообщество: они разрабатывают беспилотники для поиска людей в лесу, запускают собственные спутники в космос, создают новые сорта растений и многое другое. "Я работал над проектом-кейсом "РусГидро" – автоматизировали режим работы каскада ГЭС. Нам дали проблему, мы нашли решение: сделали программу, которая сама рассчитывает режим работы гидроэлектростанции", – пояснил Султанов.

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.