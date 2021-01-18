Тюменский депутат призвал горожан соблюдать меры предосторожности на крещенских купаниях

Ежегодно участвует в организации крещенских купаний депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев. В прошлые годы подготовительные работы начинались более чем за месяц. Из-за пандемии к оборудованию купелей приступили лишь 14 января.
"Режим повышенной готовности в области поменял абсолютно все. Мы даже не думали, что получим разрешение на проведение в городе крещенских купаний. На днях стало известно, что в ряде регионов крещенские купания проводиться будут, и тюменские власти пошли нам навстречу", – рассказал народный избранник.
Николай Моисеев напомнил горожанам о мерах предосторожности - количество желающих погрузиться в купель, а также присутствующих в палатках для переодевания ограничено в целях соблюдения социальной дистанции в расчете четыре квадратных метра на человека. Горожан обеспечат средствами индивидуальной защиты.
Депутат выразил надежду, что большая часть тюменцев с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и будет соблюдать установленные требования. Он также предостерег горожан от погружения в ледяную воду при наличии признаков ОРВИ.
Отметим, что областное общественное движение "Сибирь православная" проводит крещенские купания с 1999 года, поэтому схема организации мероприятия уже отработана. В этом году определены две основные площадки.
"Купание проводится на озере Чемпионов и на набережной Туры в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. Там оборудованы купели и установлены палатки. На озере для переодевания и обогрева задействованы капитальные строения", – уточнил депутат.
В местах купания для приезжающих на личном транспорте организовали бесплатные парковочные места, общественный порядок и безопасность обеспечивают сотрудники полиции. Возле купелей дежурят скорые и спасатели.
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