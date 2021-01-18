Тюменские предприниматели стали чаще нарушать таможенное законодательство

Тюменской таможней возбуждено 408 дел об административных правонарушениях за нарушение порядка представления статформ учета перемещения товаров в 2020 году. Предприниматели в 1,5 раза чаще нарушали таможенное законодательство в минувшем году: аналогичный показатель 2019 года — 277 дел.

Нарушители несвоевременно представили статформы в таможню в 82% случаев, 2% представили статформы с недостоверными сведениями, а 16% предпринимателей не отчитались.

Бизнесменам Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, за непредставление, несвоевременное представление или представление статформ с недостоверными сведениями назначены штрафы на сумму более 1 000 000 рублей.

Всего в регионе деятельности Тюменской таможни взаимную торговлю со странами ЕАЭС в истекшем периоде осуществляли 550 участников, которые подали более 9000 статформ.