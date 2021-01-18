Автомобилистов массово проверили на въезде в Тюмень

Сплошная проверка на трезвость прошла сегодня с 7 до 8 часов утра на 11-м километре трассы Тюмень — Омск на въезде в Тюмень. Автоинспекторы остановили более 250 водителей, все они оказались трезвыми.

"В ходе проверки выявлено 14 нарушений ПДД, 10 из них – отсутствие у водителей страхового полиса ОСАГО. Один из автомобилистов на "Ладе" попытался объехать место проведения проверки, автоинспекторы выяснили, что мужчина не имеет права управления транспортом. Машину эвакуировали на спецстоянку, на водителя составлен административный материал", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

В этом году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 260 водителей в состоянии опьянения, каждый шестой из них подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.