Тюменские школьники написали олимпиады по русскому, французскому и татарскому языкам

В Тюменской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные состязания проходят по 24 предметам.

Школьники уже написали олимпиады по русскому, французскому, татарскому языкам и литературе. Сегодня продолжаются состязания по предмету "Информатика и ИКТ". Региональный этап всероссийской олимпиады продлится до 25 февраля.

Олимпиада традиционно включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9 - 11 классов.

Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог необходимых баллов, который устанавливается организаторами.

Участвовать в олимпиадном движении может любой школьник. Для этого в самом начале учебного года о своем намерении нужно сообщить учителю по предмету, классному руководителю, завучу или ответственному за олимпиады.

Статус победителя или призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников позволяют поступить в вуз. Победа на заключительном этапе приравнивается получению 100 баллов по ЕГЭ.