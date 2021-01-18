Тюменские школьники написали олимпиады по русскому, французскому и татарскому языкам

В Тюменской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные состязания проходят по 24 предметам.
Школьники уже написали олимпиады по русскому, французскому, татарскому языкам и литературе. Сегодня продолжаются состязания по предмету "Информатика и ИКТ". Региональный этап всероссийской олимпиады продлится до 25 февраля.
Олимпиада традиционно включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9 - 11 классов.
Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог необходимых баллов, который устанавливается организаторами.
Участвовать в олимпиадном движении может любой школьник. Для этого в самом начале учебного года о своем намерении нужно сообщить учителю по предмету, классному руководителю, завучу или ответственному за олимпиады.
Статус победителя или призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников позволяют поступить в вуз. Победа на заключительном этапе приравнивается получению 100 баллов по ЕГЭ.
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