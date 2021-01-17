Интеллектуальный турнир для тюменских студентов пройдет онлайн

Бесплатный онлайн-чемпионат "Кубок студентов Тюменской области" пройдет 24 января. Для участия приглашаются команды общеобразовательных и высших учебных заведений юга Тюменской области, Югры и Ямала.

Заявки принимаются до 23 января 15:00. Участникам предстоит ответить на 36 вопросов в формате интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", а также на два блока заданий "Мультиигр". Итоги турнира будут подводиться в трех категориях: для студенческих команд колледжей, студенческих команд университетов и студенческих команд первокурсников.

В команду могут входить от четырех до шести игроков, допускается наличие седьмого, запасного участника — об этом нужно будет указать в форме для регистрации. На момент турнира всем участникам должно быть меньше 23 лет.

Победители определяются по наибольшему числу набранных баллов. Лучшие команды получат фирменные призы от Интеллектуального движения Тюменской области — блокноты и ручки, значки и наборы стикеров. Также будут выданы сертификаты об участии с указанием состава команды в электронном виде, пишет Moi-portal.ru.

"В этом году в чемпионате смогут сыграть не только студенты Тюменской области, но и обучающиеся из соседних регионов. Этот турнир должен стать праздником для участников, поэтому мы подготовили соответствующие уникальные подарки победителям", — прокомментировал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.