В Тюмени задержали водителя маршрутки, который ехал по встречной

В Тюмени автоинспекторы задержали и привлекли к административной ответственности водителя автобуса "ГАЗ" маршрута №45, двигавшегося по встречной полосе. Автобус объезжал скопившийся в пробке транспорт.
"Видео нарушения разместил в социальной сети один из автомобилистов. 36-летний водитель маршрутного такси оштрафован сотрудниками ГИБДД за выезд на встречную полосу, сумма штрафа составила 5 тысяч рублей", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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