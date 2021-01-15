В Тюмени задержали водителя маршрутки, который ехал по встречной

16:45 15 января 2021
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В Тюмени автоинспекторы задержали и привлекли к административной ответственности водителя автобуса "ГАЗ" маршрута №45, двигавшегося по встречной полосе. Автобус объезжал скопившийся в пробке транспорт.

"Видео нарушения разместил в социальной сети один из автомобилистов. 36-летний водитель маршрутного такси оштрафован сотрудниками ГИБДД за выезд на встречную полосу, сумма штрафа составила 5 тысяч рублей", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: общественный транспорт , ПДД
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