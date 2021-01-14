В Тюменской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 34-летнего мужчину, уроженца города Ноябрьск, подозреваемого в совершении грабежа в поселке Голышманово.

В конце прошлого года мужчина распивал спиртные напитки со знакомыми в кафе. В ходе застолья между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт. Для выяснения отношений граждане вышли на улицу, где между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник забрал портмоне своего оппонента. Сумма ущерба составила чуть более трех тысяч рублей. После этого злоумышленник на такси уехал в Тюмень, где скрывался на съемной квартире.

Полицейскими было установлено, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении имущественных преступлений на территории Ноябрьска. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.