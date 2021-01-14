В Тюмени десяток дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим

В январе десять дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим работы. Они работают как в будние, так и в выходные дни.
В список вошли маршруты:
№ 97 "З д медоборудования — с/о "Искра-2";
№ 119 "З д медоборудования — с/о "Промстроевец";
№ 134 "З д медоборудования — с/о "Ясная поляна";
№ 138 "Центральный рынок — с/о "Сибирь";
№ 143 "Центральный рынок — с/о "Речник";
№ 152к "СК "Здоровье" — с/о "Здоровье-3";
№ 153 "З д медоборудования — с/о "Мичуринец";
№ 155к "СК "Здоровье" — с/о "Строитель";
№ 157 "З д медоборудования — с/о "Автомобилист-2";
№ 158 "З д медоборудования — с/о "Искатель".
"Вопрос по переходу востребованных дачных маршрутов на круглогодичный режим работы обсуждался давно. Добиться этого удалось благодаря оптимизации маршрутной сети в 2021 году. Сейчас на "дачных" линиях работает 142 единицы транспортных средств. Специалисты ведут мониторинг всех произошедших изменений, оцениваются их результаты. При необходимости вносятся корректировки", — рассказал Евгений Ташланов, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
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