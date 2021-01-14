В Тюмени десяток дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим

В январе десять дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим работы. Они работают как в будние, так и в выходные дни.

В список вошли маршруты:

№ 97 "З д медоборудования — с/о "Искра-2";

№ 119 "З д медоборудования — с/о "Промстроевец";

№ 134 "З д медоборудования — с/о "Ясная поляна";

№ 138 "Центральный рынок — с/о "Сибирь";

№ 143 "Центральный рынок — с/о "Речник";

№ 152к "СК "Здоровье" — с/о "Здоровье-3";

№ 153 "З д медоборудования — с/о "Мичуринец";

№ 155к "СК "Здоровье" — с/о "Строитель";

№ 157 "З д медоборудования — с/о "Автомобилист-2";

№ 158 "З д медоборудования — с/о "Искатель".