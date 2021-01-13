ГИБДД дежурит на тюменских трассах из-за холодов

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

В сильные морозы наряды ДПС в Тюменской области ориентированы на оказание помощи участникам движения, попавшим в нештатные ситуации на дорогах.

Сегодня утром на 375-м километре трассы Тюмень — Омск в Абатском районе сотрудники ГИБДД помогли 33-летнему водителю автомобиля "Ниссан Тирано" из Омска, когда в машине заглох двигатель на сильном морозе. Автоинспекторы отогрели замерзающего автомобилиста в салоне патрульной машины, а его автомобиль отбуксировали до станции технического обслуживания в село Абатское, где поломка была устранена.

Подобный случай произошел на 354-м километре этой трассы, где перемерз двигатель у большегруза "КамАЗ". Полицейские помогли отбуксировать грузовик на ближайшую АЗС, где была оказана техническая помощь, и 49-летний водитель, житель города Челябинска, смог отправиться далее по маршруту следования.

Ночью в нештатную ситуацию на 78-м километре автодороги Тюмень-Омск попал 31-летний житель Курганской области: у автоприцепа его машины во время движения отпало колесо, автомобиль встал в темноте на проезжей части магистрали, что могло спровоцировать аварийную ситуацию. Автоинспекторы вызвали эвакуатор и дождались его приезда, поставив патрульный автомобиль с включенной световой сигнализацией позади сломавшейся машины, чтобы предупредить участников дорожного движения и обеспечить безопасность на федеральной трассе.