МЧС готовится помогать автомобилистам на трассах во время морозов

Сотрудники МЧС России готовы оказывать помощь на автомобильных дорогах в условиях низких температур, для этого будут задействовано до 9 подвижных пунктов обогрева областного главка МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
Пункты созданы на базе автомобилей с высокой проходимостью и дислоцируются в пожарно-спасательных подразделениях. При похолодании до -30 ºС и ниже они будут дежурить на участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень и подъезде к городу Тюмени от ФАД "Иртыш", проходящих по территории области, а также на дорогах регионального значения.
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