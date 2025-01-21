В Тюмень на три дня придут морозы

21, 22 и 23 января на юге Тюменской области ожидается холодная погода и сильный ветер, сообщили в администрации Тюмени со ссылкой на данные Гидрометцентра.

21 января в течение дня возможно резкое похолодание. В Тюмени снег, днём метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7–12 м/с, днём порывы до 17 м/с, температура ночью и утром -11…-13°С, в течение дня понижение температуры до -19…-21°С.

22 января - ухудшение погодных условий: усиление ветра, резкое похолодание в ночные часы. В Тюмени небольшой снег, метель, ветер северо-западный 8–13 м/с, днём порывы до 18 м/с, дальнейшее понижение температуры – ночью -24…-26°С, днём -20…-22°С.

23 января дальнейшее понижение температуры ночью. В Тюмени ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7–12 м/с, температура ночью -27…-29°С, днём -18…-20°С.