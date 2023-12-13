Тюменской области удалось стабилизировать ситуацию с перебоями в электроснабжении

В Тюменской области устранены все крупные аварии на сетях, на данный момент значимых отключений в регионе нет, заявил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

В видеокомментарии информцентру правительства региона Тегенцев пояснил, что накануне вечером на подстанции Перевалова загорелась воздушно-кабельная линия - были временно обесточены два населённых пункта и частично снижено напряжение ещё в ряде населённых пунктов. Несмотря на морозы, энергетики оперативно устранили аварию, и уже к 22:00 потребители были перезапитаны. "Сегодня в Тюменском районе крупных отключений нет", – сообщил Тегенцев, отметив, что точечные отключения еще фиксируются, они связаны с потребительским превышением мощности.

Ситуацию с замерзающими СНТ тоже, по его словам, удалось стабилизировать. В них, в том числе в "Русское поле", в понедельник вечером завезли дополнительные дизель-генераторные установки, которые позволили ликвидировать дефицит мощности электрической энергии.

Тегенцев подчеркнул, что региональные и муниципальные власти, ресурсосберегающие организации с четверга работают круглосуточно; помогают в решении вопросов бизнес, МЧС и военные. На сегодня очагов напряженности, которые были еще два назад, уже нет - "сегодня можно сделать выводы и определиться с системными мероприятиями, чтобы эти ситуации не повторились".