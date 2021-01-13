Председатель гордумы навестил бывшего преподавателя института культуры

Депутаты Тюменской городской думы продолжают волонтерскую деятельность. Председатель гордумы Евгений Заболотный навестил бывшего археолога и преподавателя института культуры Алексея Гордиенко, поздравил его с праздниками и вручил продуктовый набор. Ранее председатель думы уже помогал инвалиду решить жилищный вопрос.

Алексей Гордиенко 12 лет преподавал в Тюменском государственном институте культуры, руководил раскопками и занимался археологией. Сейчас Алексей неизлечимо болен — у 38-летнего тюменца наследственная атаксия (омертвление) мозжечка. Ему трудно говорить и делать что-либо самому, за Алексеем ухаживает мама. Такая же болезнь и у его отца.

"Задача депутатов — видеть не только общие проблемы города и перспективы его развития, но и обращать внимание на тюменцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - считает Евгений Заболотный. Председатель гордумы отметил также, что было бы хорошо наладить такое общение постоянно.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к коллективу, в котором работал Алексей, к руководству института культуры и попросить их не забывать его. К сожалению, он продолжает болеть, нуждается в помощи и простом человеческом внимании. Мы не оставим Алексея и в дальнейшем будем помогать ему", — добавил Евгений Заболотный.