Победителей областного конкурса рисунков "Многодетная семья в истории Сибири" наградили в рамках Рождественского концерта

Фото: Дмитрий Сиялов

Долгожданное подведение итогов и награждение финалистов областного конкурса детского рисунка "Многодетная семья в истории Сибири" состоялось 8 января в рамках Рождественского концерта, который прошел в Тюменской филармонии. Победители пообщались с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, получили грамоты и подарки от организаторов, а также посмотрели выступление творческих коллективов.

II областной этап Конкурса детского рисунка "Многодетная семья в истории Сибири", посвященный 400-летию Тобольской митрополии, стартовал в марте 2020 года. Первоначально награждение участников планировалось провести в Антипасху, после Крестного хода, однако в планы вмешалась пандемия. Из-за ограничительных мер и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции массовые мероприятия и подведение итогов решили отложить, а конкурс – продлить. Это позволило большему количеству детей поучаствовать в конкурсе: многие рисовали быт многодетной семьи, образ святой семьи в дни самоизоляции.

"Всего на конкурс поступило более 290 творческих работ от ребят разных возрастов, проживающих не только в Тюмени, но и в районах юга региона. Активно показали себя дети из Армизонского, Абатского, Упоровского, Казанского, Тобольского районов, сел Большое Сорокино, Сладково, Викулово, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, школ и детских садов областной столицы. По итогам конкурсного отбора определили 17 финалистов: часть из них выбрало экспертное жюри, других – народное жюри. Также отмечены были педагоги, которые проявили инициативу и заявили на конкурс много отличных работ своих воспитанников", - рассказал инициатор проведения конкурса, председатель благотворительного фонда "Золотое детство", руководитель тюменского регионального отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" ("Царьград") Игорь Ракша.

Перед началом концерта в Тюменской филармонии финалисты встретились с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием. Владыка пообщался с ребятами, обсудил с ними конкурсные картины. Победители получили почетные грамоты от ВРНС и Тобольской епархии и ценные призы от благотворительного фонда "Золотое детство" и партнеров конкурса.

Всем понравилось предложение Владыки Димитрия пригласить победителей конкурса в Тобольск в двухдневную паломническую поездку. Они будут жить в Тобольском Кремле, посетят музеи, иконописную школу, пообщаются с митрополитом. Дата поездки будет согласовываться дополнительно, пока решено, что она состоится в теплое время года.

Митрополит подчеркнул, что наступила новая реальность бытия, но жизнь не должна останавливаться: важно продолжать дальше жить, общаться, развиваться, в том числе духовно. И проведение подобных конкурсов этому способствует. Он пожелал всем доброго здравия, благоразумия, а также призвал малыми своими трудами совершать добрые дела.

Рождественский концерт произвел большое впечатление на зрителей. На сцене Тюменской филармонии выступили хор Тобольской Духовной семинарии, хор Тюменского духовного училища, хор девочек Тюменской православной гимназии, хор Воскресной школы храма преп. Серафима Саровского. Также в программе были представлены музыкальные, танцевальные номера детского пансиона "Отрада" при Богородице-Рождественском женском монастыре г. Тюмени и стихотворения, подготовленные учащимися Воскресных школ г. Тюмени.

Юными актёрами пансиона "Отрада" была представлена постановка на сказку "Теремок", в которой каждое сказочное животное олицетворяло грех, а домик - душу человека. По окончании концерта, все участники исполнили песню "Рождество".

Конкурс проводится по благословению Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, организаторами выступили тюменское региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", Собор многодетных семей при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области, Тобольско-Тюменской митрополии и благотворительного фонда "Золотое детство".