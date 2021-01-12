В Тобольске мужчина обокрал хостел

В Тобольске в полицию обратился администратор одного из хостелов. Он сообщил, что у них из коридора пропал видеорегистратор и ЖК-монитор.

Подозреваемый в краже был задержан. 49-летний ранее неоднократно судимый мужчина рассказал, что проживал в хостеле и знал, где находится имущество. Когда на месте не было персонала, он похитил технику и скрылся. Мужчина не сумел продать технику и выкинул ее в мусорный бак, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.