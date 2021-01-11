Тюменцам предлагают выбрать, какие парки и скверы нужно озеленить и благоустроить в первую очередь

На портале "Я решаю!" до 20 января проходит рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые, по мнению тюменцев, должны быть благоустроены в 2022 году. Примите участие в опросе и выберите из парков, скверов, аллей, городских площадок и зеленых зон те, которые требуют благоустройства в первую очередь.

"Важно, чтобы каждый активный житель города принял участие в опросе и тем самым внес свой вклад в определение приоритетов при формировании комфортной городской среды в нашей Тюмени", - отмечают организаторы голосования.

Мнение по выбору общественных территорий в Ленинском, Калининском и Восточном административных округах можно выразить здесь.