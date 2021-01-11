Музей поискового движения начинает очную работу

Музей истории поискового движения Тюменской области возобновляет работу в очном формате с 11 января. Поисковики приглашают посетить уникальную экспозицию и вживую увидеть предметы, найденные на местах боев Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлено около 300 экспонатов — предметы различных войсковых подразделений, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций на местах сражений. Однако это лишь малая часть музейного фонда поисковиков, который был сформирован за 33 года работы поисковых отрядов региона. Уникальная экспозиция включает личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии. В отдельной части музея представлен воссозданный "фронт": солдатская землянка и огневые, пулеметные точки.

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского приглашает на экскурсии организованные группы школьников, студентов и коллективы.

Музей истории поискового движения Тюменской области открыт на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" по адресу пр. Геологоразведчиков 6А, 2 этаж.

Познакомиться с выставкой можно по предварительной записи на экскурсию. Контактное лицо для записи на экскурсию: руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова, +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), +7 (912) 392-56-17.