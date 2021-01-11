В Тюменской области в новогодние каникулы не выявлено новых коронавирусных очагов

На сегодняшний день на контроле Управления находится один очаг групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов в конце декабря было выявлено 36 больных и 84 контактировавших с ними. Новых очагов не выявлено.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.