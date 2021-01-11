На набережной появится еще один каток

Ледовую площадку в тысячу квадратных метров зальют около "Конторы пароходства". Чтобы отдыхающим было комфортно кататься, установлено дополнительное освещение, ограждение, будет организован прокат коньков. Первых посетителей каток готов будет принять к концу этой недели, сообщили в администрации города.

Новый каток на набережной будет работать в том же режиме, что и главный: вход со своими коньками бесплатный, с 11:00 до 23:00 коньки можно взять в прокат, с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00 - технологические перерывы для заливки льда.

"Центральный каток пользуется большой популярностью у горожан, поэтому дополнительная ледовая арена лишней точно не будет. Цвет льда на новом катке несколько отличается. Мы работаем в оперативном режиме, поэтому решили не прокрашивать первый слой, уложенный на плитку, тем самым сэкономить время. Но на качестве льда это не отразится. За катком будет такой же пристальный уход, как и за главной ледовой площадкой", – пообещал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.