Психолог предупреждает тюменцев о "постпраздничном синдроме"

Длительные праздничные выходные подходят к концу. Выходить на работу после затяжных праздников бывает очень непросто, может возникнуть депрессивное состояние. Психологи называют это "постпраздничным синдромом". Как бороться с этим, рассказал специалист.

По словам семейного психолога, гештальт-терапевта Анны Цоколовой, в подсознании с детства заложено, что Новый год – это пора, когда мы думаем, что заканчивается одна жизнь и начинается другая. А когда после праздников мы выходим на работу, приходит осознание, что ничего не поменялось: та же работа, тот же коллектив, та же рутина.

"Людям кажется, что все изменится, а на самом деле – ничего нового не происходит. Мы просто продолжаем жить как прежде. Даже если когнитивно-сознательно мы думаем, что это обычный праздник, в бессознательном все равно есть какие-то ожидания. И когда они не оправдываются, человек разочаровывается, потому что рутина продолжается, даже несмотря на то, что 2021 год наступил", - объяснила она.

Для того, чтобы не погрузиться в постпраздничную депрессию, нужно постараться осознать, что Новый год сам по себе ничего не поменяет. Изменить что-то в своей жизни можно только своими действиями. Поэтому следует провести профилактику разочарования: за несколько дней до выхода на работу начать включаться в рутинные дела. Например, подготовить одежду для работы, вспомнить о незаконченных или первоочередных делах.

Как отмечает психолог, первые недели после праздников нужно постараться себе скрасить. К примеру, запланировать что-то приятное на будни: поход в театр, в гости, в ресторан или организовать поездку в лес, на горки. Как вариант, на работу можно принести угощения для коллег, чтобы продлить праздник в рабочих условиях, пишет "Мегатюмень".