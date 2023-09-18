Сказать спасибо своим педагогам можно через экраны тюменских билбордов

15 сентября стартовала акция "Благодарю", в которой тюменцам предлагают выразить признательность любимому педагогу. Для этого нужно было заполнить форму в группе ВКонтакте, до 24 сентября: указать свое имя, имя учителя, место его работы (школа/колледж/университет) и оставить теплые пожелания.

Команда Медиацентра отберет самые душевные "спасибо". И в преддверии Всемирного дня учителя они появятся на 25 городских билбордах: на центральных улицах города, возле ТЦ "ЦУМ", ТРЦ "Галерея Вояж", ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Премьер", ТЦ "Калинка", ТРЦ "Сити Молл", ТЦ "Магеллан", и ТЦ "Москва".

С 4 по 6 октября, ко Дню учителя (5 октября), на электронных билбордах Тюмени появятся изображения со словами благодарности педагогам от студентов и учеников, сообщает Мегатюмень.

— Так мы хотим отблагодарить наших педагогов и наставников за их труд, за то, что они вложили в нас знания, которые мы применяем и по сей день. А школьникам и студентам хотим напомнить о том, как важна роль учителя в их жизни, — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.