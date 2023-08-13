Сегодня отмечают Международный день левши

Необычный праздник Международный день левшей отмечается 13 августа.
– Это внешние проявления того, что правое полушарие мозга взяло на себя функцию ведущего в обеспечении произвольных движений человека, – объяснила ведущий психолог Регионального центра "Семья" Александра Ставрова.
По словам специалиста, леворукость не является отклонением от нормы. Загадка кроется в специфической мозговой организации психической деятельности левшей. На роль главного исполнителя претендуют правое полушарие и подкорковые структуры мозга, которые у левшей работают в синхронном режиме с передними (лобными отделами коры головного мозга).
Александра Ставрова отметила, левшей переучивать не надо. Сейчас им стало проще жить, ведь некоторые компании производят игрушки, ножницы, ножи и другие бытовые приборы специально для левшей, сообщает Тюменская область сегодня.
По словам психолога, левшата хорошо запоминают чужую речь и могут использовать ее целыми блоками, осваивают чтение и могут легко пересказывать. Они величайшие имитаторы и у них замечательно развита фантазия.
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