Музеи устроили новогоднюю сказку для тюменцев

Подразделения Музейного комплекса имени Ивана Словцова в Тюмени устроили настоящую новогоднюю сказку для жителей и гостей города в течение зимних каникул. Посетители могли поучаствовать в квестах, побывать на увлекательных экскурсиях, а также посетить интересные выставки.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в рамках квеста "Ларец новогодних чудес" в "Музейляндии" юные любители активного и занимательного отдыха выполняли веселые задания, за что получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Большой популярностью пользовались автобусные экскурсии. Сотрудники музея во время экскурсии "От острога до столицы" на двухэтажном автобусе знакомили с историей Тюмени со времён небольшого деревянного острога до столицы самой большой области в России. Можно было узнать различные интересные факты, например, почему сибиряков называли "чаедувами", где можно было купить сладости для тюменских барышень, кого в нашем городе называли "меховым королем" и многое другое.

Во время автобусной экскурсии "Новогодний экспресс, или Без четверти двенадцать" путешественники любовались яркими огнями вечерней Тюмени. Туристы также узнавали об истории зимних развлечений тюменцев – маскарадах, кулачных боях, угощениях, о первой новогодней елке Тюмени, неординарных праздничных костюмах горожан.

Также в праздники работала выставка "Главная сказка Сибири", на которой представлены новые иллюстрации к знаменитой книге Петра Ершова "Конек-Горбунок", выполненные тюменской художницей Ольгой Трофимовой.