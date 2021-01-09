Тюменские парикмахеры рассказали о правилах ухода за волосами зимой

Зимой волосам требуется особо внимание. Ухаживать за ними в холодное время года нужно так же тщательно, как за кожей рук или лица. О правилах домашнего ухода рассказала тюменский парикмахер, колорист Алена Каргаполова.

По словам специалиста, холодные температуры на улице ослабляют волосы и делают их ломкими и тусклыми. Кроме того, зимой мы получаем меньше витаминов. Это тоже отрицательно сказывается на состоянии волос.

"Всем своим клиенткам с окрашенными волосами не рекомендую ходить в -15…-20 градусов без головных уборов. Также стоит прятать волосы под шапку, чтобы кончики не торчали. Иначе кутикулы пересохнут и волосы испортятся. В это время необходимо делать процедуры ухода, регулярные стрижки и правильный домашний уход", - отметила парикмахер.

Для питания и увлажнения кожи головы можно использовать специальный концентрат. Он увлажнит кожу головы, предотвратит выпадение волос и избавит волосы от ломкости. Стоит обзавестись питательным шампунем, смягчающей маской для сухих и жестких волос, кондиционером и сывороткой. Не надо ждать весны, чтобы сходить в салон и освежить прическу. Регулярно посещайте парикмахера, состригайте посеченные кончики. Это позволит питательным веществам равномернее распределяться по всей длине волоса, пишет "Мегатюмень".